شاب مجتهد.. طالب كلية هندسة يبيع التين الشوكي ويروي تفاصيل تجربته.. فيديو

قال المهندس عمر عبدالمجيد ، طالب كلية الهندسة ، الذي يبيع التين الشوكي ، أن الفكرة جائته من منطلق ، أنه مشروع غير مكلف ، وبها نوع من الحرية ، يتماشى مع اوقات تدريبه في النادي.





وأضاف المهندس عمر عبد المجيد ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج إنبوكس ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أنه طالب في جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى أنه يمارس رياضة الكونغ فو.





وأشار "عبد المجيد" ، إلى أن أولويته في الأجازة ، للتمرين وللشغل ، وفي الدراسة يتفرغ تماما لدراسته ، موضحا أنه أقدم على هذا العمل ، ليختلط بالأشخاص ، يتعلم الكثير .



