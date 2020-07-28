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توك شو

شاب مجتهد.. طالب كلية هندسة يبيع التين الشوكي ويروي تفاصيل تجربته.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:15 م
طالب يبيع التين الشوكي
طالب يبيع التين الشوكي
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نورهان رأفت
قال المهندس عمر عبدالمجيد ، طالب كلية الهندسة ، الذي يبيع التين الشوكي ، أن الفكرة جائته من منطلق ، أنه مشروع غير مكلف ، وبها نوع من الحرية ، يتماشى مع اوقات تدريبه في النادي.

وأضاف المهندس عمر عبد المجيد ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج إنبوكس ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أنه طالب في جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى  أنه يمارس رياضة الكونغ فو.

وأشار "عبد المجيد" ، إلى أن أولويته في الأجازة ، للتمرين وللشغل ، وفي الدراسة يتفرغ تماما لدراسته ، موضحا أنه أقدم على هذا العمل ، ليختلط بالأشخاص ، يتعلم الكثير .

وأوضح "عبد المجيد"، أنه يتمنى أن تتبناه جهه رياضية ، نظرا لأنه يحب ممارسة الرياضة ، لافتا إلى  أنه يلعب الكونغ فو منذ سبع سنين.
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