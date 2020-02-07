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محافظات

4500 لاعب يتنافسون في بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو للمواهب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:01 م
4500 لاعب يتنافسون
4500 لاعب يتنافسون في بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو للمواهب
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إيهاب عمر

واصل مواهب الوشوو كونغ فو منافستهم في بطولة الجمهورية للوشوو كونغ فو للمواهب المقامة بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر بمشاركة 4500 لاعب من مختلف المحافظات والتي تختتم غدا السبت. 


وقال الكابتن أحمد حمدان نصير مدرب بالاتحاد المصري للوشو كونغ فو ورئيس لجنة مسابقات منطقة أسيوط ان البطولة انطلقت في نهاية شهر يناير.


وتختتم غدا السبت بمشاركة أكثر من 4500 لاعب من المواهب تحت رعاية اللواء محمد عاشور رئيس الاتحاد و اللواء جمال الجزار المدير التنفيذي بالاتحاد والدكتور يحيى فوزي و الدكتور وائل أبوهيسه اعضاء مجلس الإدارة.


وأشار حمدان إلى أن البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من المواهب من عدد كبير من المحافظات ومنها محافظات "القاهرة ، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، القليوبية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، قنا، بني سويف، الفيوم، شمال سيناء ، الغربية ، البحيرة ، الدقهلية ، البحر الاحمر ، كفر الشيخ ، المنوفية".


ونوه حمدان مشاركة محافظة أسيوط ليست الاولى في هذه البطولات نظرا لانتشار اللعبة بشكل كبير في المحافظة ورعاية المنطقة ودعم لعبة الوشو كونغ فو لمختلف الأعمار ويشارك من أسيوط في هذه البطولة اندية الشبان المسلمين ، مركز شباب أبنوب ، مركز شباب درنكه ونسعى الى حصد كأس البطولة و عدد كبير من الميداليات الذهبية. 

4500 لاعب يتنافسون في بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو للمواهب
4500 لاعب يتنافسون في بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو للمواهب
4500 لاعب يتنافسون في بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو للمواهب
4500 لاعب يتنافسون في بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو للمواهب
4500 لاعب يتنافسون في بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو للمواهب
4500 لاعب يتنافسون في بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو للمواهب
4500 لاعب يتنافسون في بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو للمواهب
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