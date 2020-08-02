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مرأة

ماذا يحدث حال تناولك التين الشوكي الأحمر يوميا؟

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد التين الشوكي من الفواكه الصيفية التي تنتشر بشكل كبير في موسم الصيف ، وتختلف أنواع التين الشوكي منها الأحمر والذي له فوائد لا تعد أبرزها: 


1: يحتوى التين الشوكى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض، كما أنه يحد من خطر الالتهاب.




2: يحتوى التين الشوكى على بعض الخصائص التى تعمل على الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة.

3: يساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم، وبالتالى فهو من أبرز الفواكه المفيدة لصحة مرضى السكر.

4: يحتوى التين الشوكي على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحد من خطر الإصابة بالقرح والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمى.

5: له دور فعال فى علاج تضخم البروستاتا ومشاكل الذكورة.

6: يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الإصابة بالجلطات والازمات القلبية.

7: يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول فى الدم .

8: تناول التين الشوكي يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم ، لذلك ينصح مرضى الضغط العالى بتناول التين الشوكى دائما.

9: يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على فقدان الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة وذلك لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

10: تناول التين الشوكى يحد من خطر الاصابة بالأورام السرطانية ومنها، سرطان القولون، والمعدة والثدى.

11: يعالج فقر الدم، حيث يحتوي التين على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم وتعالج الأنيميا وتمد الجسم بالنشاط والحيوية.

12: يحافظ على صحة العظام والمفاصل وذلك لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم، وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تحسين كثافة العظام.
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