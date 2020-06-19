AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فاكهة الغلابة.. الفلاحين تكشف عن موعد ظهور التين الشوكى

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:36 م
التين الشوكي
التين الشوكي
Advertisements
شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن موعد بداية نضج التين الشوكي (فاكهة الغلابة ) وطرحه في الأسواق بكميات كبيرة هو منتصف شهر يوليو القادم.

ولفت إلى أن ثمرة التين الشوكي (عنبه كبيرة الحجم) تباع بـ الثمرة الواحدة وتاكل ثماره طازجة وتصنع منها العصائر والمربات ولها فوائد غذائية عظيمة و كثيره فهي تساعد على الهضم وتحتوي علي كثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة كالكالسيوم والفوسفور ويمكن تصنيع زيوت عالية الجوده من بذوره وتستخدم الكسبة الناتجة بعد عصر البذور في صناعة الأعلاف. 

واضاف ابوصدام ان زراعة التين الشوكي تدر عائد اقتصاي عالي وهو قليل التكاليف الزراعيه و يتحمل العطش والظروف المناخيه الصعبه ويتحمل الملوحه لذا يمكن زراعته في الاراضي الصحراويه الجافه ويمكن زراعته كسياج لصد الرياح والاتربه وحماية الاراضي الزراعيه وهو قليل استهلاك المياه ولايحتاج للاسمده بشكل كبير وقليل الاصابه بالامراض 

واوضح نقيب الفلاحين ان زراعة التين الشوكي تساهم بشكل كبير في الحد من البطاله فهو يجذب الكثير من العمال والفلاحين في زراعته وجمعه وبيعه وهو من النباتات المعمره ويستمر في طرح الثمار لمدة تصل الي20 عام وينتج الفدان سنويا من15 الي 20 طن تقريبا.


وتابع الثمره الواحده من التين الشوكي من2الي2.5 جنيه ويعد من افضل الزراعات في الاراضي المستصلحه حديثا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلاحين: تنظيم زراعة الموز يوفر المياه والأسمدة المدعمة

الفلاحين: نناشد بالتوسع في زراعة الشعير لهذا السبب

مصر الأولى عالميا.. البرتقال المصري يغزو العالم بسبب كورونا

البرتقال المصري يغزو أسواق العالم.. الزراعة: تفوقنا على إسبانيا.. والفلاحين: الطلب تزايد بسبب كورونا

الفلاحين: زراعة الشعير لن تقلل استيراد القمح.. وحملة الوزارة دعائية

نقابة الفلاحين تحذر من كارثة تحدث للأراضى الزراعية

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده .. ماذا قال أحمد مكي عن فترة مرضه والفيروس الذي هدد حياته

من فصيلة مصرية.. فلوريدا تطلق 750 مليون بعوضة معدلة وراثيا على البشر

بعد وفاة مدير أعماله.. رسالة جديدة من محمد عز

في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي

تريزيجيه يوافق على الانتقال إلى جالطة سراي التركي

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

AdvertisementS

لتقليل التزاحم.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز خدمات الشهر العقاري

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

الحكومة توضح حقيقة إهدار 6 مليارات جنيه فى تجديد فرش المساجد

الحكومة: توجيه المصاب بـ كورونا للعزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات

بعد توصية اللجنة الطبية.. اتحاد الكرة يلغي مسابقات الناشئين والبراعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. ريم البارودي تتألق في أحدث ظهور لها

في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي

ظهرت على الأقمار الصناعية.. سينما نهاية العالم مشروع فشل فى صحراء شرم الشيخ