فاكهة الغلابة.. الفلاحين تكشف عن موعد ظهور التين الشوكى

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن موعد بداية نضج التين الشوكي (فاكهة الغلابة ) وطرحه في الأسواق بكميات كبيرة هو منتصف شهر يوليو القادم.





ولفت إلى أن ثمرة التين الشوكي (عنبه كبيرة الحجم) تباع بـ الثمرة الواحدة وتاكل ثماره طازجة وتصنع منها العصائر والمربات ولها فوائد غذائية عظيمة و كثيره فهي تساعد على الهضم وتحتوي علي كثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة كالكالسيوم والفوسفور ويمكن تصنيع زيوت عالية الجوده من بذوره وتستخدم الكسبة الناتجة بعد عصر البذور في صناعة الأعلاف.





واضاف ابوصدام ان زراعة التين الشوكي تدر عائد اقتصاي عالي وهو قليل التكاليف الزراعيه و يتحمل العطش والظروف المناخيه الصعبه ويتحمل الملوحه لذا يمكن زراعته في الاراضي الصحراويه الجافه ويمكن زراعته كسياج لصد الرياح والاتربه وحماية الاراضي الزراعيه وهو قليل استهلاك المياه ولايحتاج للاسمده بشكل كبير وقليل الاصابه بالامراض





واوضح نقيب الفلاحين ان زراعة التين الشوكي تساهم بشكل كبير في الحد من البطاله فهو يجذب الكثير من العمال والفلاحين في زراعته وجمعه وبيعه وهو من النباتات المعمره ويستمر في طرح الثمار لمدة تصل الي20 عام وينتج الفدان سنويا من15 الي 20 طن تقريبا.









وتابع الثمره الواحده من التين الشوكي من2الي2.5 جنيه ويعد من افضل الزراعات في الاراضي المستصلحه حديثا