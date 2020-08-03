بدون ملينات.. حيل سريعة لمحاربة الإمساك وعسر الهضم

هل تعانى من الإمساك وأعراضه المزعجة يمكن التخلص منها بدون أدوية بمشروبات سريعة تساعد على علاج الإمساك وعسر الهضم؟، إليك مكونات المشروب وطريقة تقديمه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.









مشروب الزنجبيل والشمر







مكونات مشروب علاج عسر الهضم





ملعقة من الشمر



ملعقة من النعناع



نصف ملعقة من الزنجبيل



نصف ملعقة البابونج





طريقة تحضير مشروب علاج عسر الهضم







فى وعاء قومى بغلى المكونات لمدة 15 دقيقة ثم تركها جانبا حوالى 15 دقيقة ثم تصفيتها تساعد مكونات هذا المشروب على علاج عسر الهضم و الإمساك







كوب من هذا المشروب يخفف من ألم المعدة ويخفف من الإمساك

أما البابونج والزنجبيل فكلاهما له تأثيرات مماثلة مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين. فهو يساعد في الإسهال ومتلازمة القولون العصبي والمغص.



