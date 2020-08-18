تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

وأكدت الدراسة أن الموقع الرئيسي للإصابة بهذا الفيروس هو الجهاز التنفسي، وتمكنت الدراسة من إثبات أن الفيروس يمكن يصيب بعض الأجزاء الأخرى من الجسم مثل المخ، وأن نسبة قليلة من

يصابون بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتى يمكن أن تصبح قاتلة.