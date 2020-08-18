تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

كشفت دراسة حديثة، أن المشيمة عند النساء الحوامل المصابات بـ فيروس كورونا لا تظهر أي علامات غريبة تكشف العدوى بشكل صريح، كما لا يزال فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير.
وأكدت الدراسة أن الموقع الرئيسي للإصابة بهذا الفيروس هو الجهاز التنفسي، وتمكنت الدراسة من إثبات أن الفيروس يمكن يصيب بعض الأجزاء الأخرى من الجسم مثل المخ، وأن نسبة قليلة من مرضى كورونا يصابون بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتى يمكن أن تصبح قاتلة.
كما تشير دراسة سابقة إلى مضاعفات فيروس كورونا تزداد في الحمل، كما أنهن أكثر عرضة للمطالبة بالدخول في وحدة العناية المركزة والتهوية الميكانيكية ، مقارنة بالنساء غير الحوامل، كما تؤثر ضعف وظيفة الجهاز التنفسي على الأوكسجين الأم والجنين أثناء الحمل.
كما تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد أمراض المشيمة في حالات الحمل، وذلك حين تأكد الأم الحامل من الإصابة بفيروس كورونا، فأن المشيمة هي العضو الرئيسي الذي يحدث فيه التبادل بين الأم والجنين ، حيث تم إثبات عدوى المشيمة لدى بعض النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا.
وهدفت الدراسات السابقة إلى فيروس كورونا يمكن أن يسبب بعض التشوهات وأنواع أخرى من سوء تسريب الأوعية الدموية للأم (MVM)، وكذلك الجلطات تحت المشيمة ، في مشيمة الثلث الثالث من النساء المصابون بفيروس كورونا .
لخص الباحثون بأنه لا يوجد دليل على أي أمراض معينة في المشيمة مأخوذة من نساء مصابات بفيروس كورونا في أواخر الحمل وبالتالي ، يقولون ، إن الحمل المعقد مع COVID-19 خلال الثلث الثالث من الحمل ليس له تأثير واضح على بنية المشيمة وعلم الأمراض.