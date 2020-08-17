حقيقة الموجة الثانية لكورونا .. العلمية لمكافحة فيروس كورونا تجيب

رد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، عن احتمال حدوث موجة ثانية لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في العالم.





وقال حسني، في حوار عبر "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، إن هناك احتمال كبير بشأن حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه من المتوقع بقوة حدوثه في فصل الشتاء القادم.





وأضاف أن وزارة الصحة المصرية برئاسة الدكتورة هالة زايد تعمل على إقامة مؤتمر علمي تعليمي للأطباء الجمعة المقبلة لتعليم الأطباء الفرق بين فيروس كورونا المستجد والأنفلونزا العادية.





وتابع أنه هذا الأمر في غاية الأهمية وسيكون فيه الخيرات من أستاذة مصر في هذا الأمر، لافتا إلى أن المؤتمر في غاية الأهمية في المرحلة الحالية في أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأكمل الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه كل اللقاحات العالمية التي في طريقها للخروج للنور، مصر حاجزه فيها ، وسيكون عندنا كميات تكفي المصري واللقاح البريطاني والصيني هما الأقرب، ولم نتفق على الحصول على اللقاح الروسي ويتم هذا الأمر بعد دخول اللقاح الروسي المرحلة الثالثة لكي نتفق على الحصول عليه.



