زكي السويدي: تأثر مصر بالجائحة لم يكن مثل باقي دول العالم اقتصاديا

أثنى المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات ، على الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة من الناحية الاقتصادية في بداية أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وأكد السويدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة تعاملت مع أزمة جائحة كورونا بطريقة جيدة ومن أفضل دول العالم في هذا الأمر من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تأثر مصر بالجائحة لم يكن مثل باقي دول العالم.





وتابع المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن البنك المركزي ضخ أموال ضخمة خلال الجائحة بهدف الحفاظ على القطاع الخاص والاقتصاد المصري، لافتا إلى أن :"بعض المصانع قفلت خلال الجائحة ونتوقع أن اختفاء شركات طيران وتحتاج لمساعدة من دولها بشكل سريع".



