AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسامة كمال: دخول تركيا سرت والجفرة مش هيحصل أبدا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:49 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
شن الإعلامي أسامة كمال، هجوما حادا على النظام التركي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد ما تردد مؤخرا من استعدادات تركيا وقطر لاقتحام سرت والجفرة في ليبيا.

وقال كمال، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء اليوم الاثنين، إن فكرة محاولة تركيا لشن هجوم على منطقة الجفرة وسرت في ليبيا غير ممكنة على الإطلاق، متابعا أنه :"لدي مصادر أكدت أن هذا الأمر لن يحدث ومصر لن تسمح بهذا الأمر تماما".

وأضاف مقدم برنامج "90 دقيقة"، أن فكرة دخول تركيا سرت وجفرا هذا الأمر مش هيحصل، وهنهزم الأتراك على باب سرت والجفرة، ومصر وضعت يداها بقوة وبشكل صريح بكلمة السيسي خط أحمر".

وتابع الإعلامي، أن المرتزقة يأتون إلى ليبيا برا وبحر وجوا رغم كل شيء وهذا الأمر مرفوض تماما ولن تسمح مصر مهما كان من سقوط ليبيا.

وأكمل الإعلامي أسامة كمال، أن مصادر ليبية مطلعة قالت للعربية بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزير الدفاع القطري خالد العطية، هيوصلوا طرابلس النهاردة للقاء حكومة الوفاق وبحث الملفات العسكرية شرق مصراتة ووضع خطة هجوم على سرت والجفرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرت والجفرة.. أحمد موسى: مصر وضعت خطا أحمر لمن يعنيه الأمر في ليبيا .. فيديو

سرت والجفرة خط أحمر .. أحمد موسى: السيسي وجه رسالة شديدة اللهجة لمليشيات ومرتزقة ليبيا

المسماري: المعركة الحقيقية بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

هدفهم منابع النفط .. المسماري: الجيش الليبي مستعد للدفاع عن سرت والجفرة ضد الغزو التركي

لإنهاء الاحتلال التركي وهزيمة المحتل.. برلمان ومشايخ وجيش ليبيا يطالبون مصر ويمنحون جيشها حق التدخل.. الإمارات تحذر حكومة الوفاق وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

ترشيحاتنا

جنون الذهب يتواصل.. ارتفاع رهيب في سعر جرام المعدن الأصفر

نجل شقيق نجم الإسماعيلي.. الزمالك يتعاقد مع الناشئ محمد طارق

راجلي طويل القامة.. أحمد السعدني يمازح ابنه عبر انستجرام

بالأسود القصير والشعر الكيرلي.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة ناعمة

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

مفاجأة.. وزير التموين: فرصة أخيرة لعودة المحذوفين من التموين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير والشعر الكيرلي.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة ناعمة

لعشاق القطط والكلاب.. 5 أطعمة تؤذي الحيوانات الأليفة

سعر و مواصفات سيارة رينو سانديرو 2021 ..صور