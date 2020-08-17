أسامة كمال: دخول تركيا سرت والجفرة مش هيحصل أبدا

شن الإعلامي أسامة كمال، هجوما حادا على النظام التركي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بعد ما تردد مؤخرا من استعدادات تركيا وقطر لاقتحام سرت والجفرة في ليبيا.





وقال كمال، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء اليوم الاثنين، إن فكرة محاولة تركيا لشن هجوم على منطقة الجفرة وسرت في ليبيا غير ممكنة على الإطلاق، متابعا أنه :"لدي مصادر أكدت أن هذا الأمر لن يحدث ومصر لن تسمح بهذا الأمر تماما".





وأضاف مقدم برنامج "90 دقيقة"، أن فكرة دخول تركيا سرت وجفرا هذا الأمر مش هيحصل، وهنهزم الأتراك على باب سرت والجفرة، ومصر وضعت يداها بقوة وبشكل صريح بكلمة السيسي خط أحمر".





وتابع الإعلامي، أن المرتزقة يأتون إلى ليبيا برا وبحر وجوا رغم كل شيء وهذا الأمر مرفوض تماما ولن تسمح مصر مهما كان من سقوط ليبيا.





وأكمل الإعلامي أسامة كمال، أن مصادر ليبية مطلعة قالت للعربية بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزير الدفاع القطري خالد العطية، هيوصلوا طرابلس النهاردة للقاء حكومة الوفاق وبحث الملفات العسكرية شرق مصراتة ووضع خطة هجوم على سرت والجفرة".