5 تدابير للوقاية من فيروس كورونا في الموجة الثانية.. احرص عليها

نحن ومن حولنا، والتي في الغالب ترشدنا تجاه التدابير الوقائية الأساسية من فيروس كورونا .

1- غسل اليدين بانتظام :

2- الإهتمام بـ النظافة التنفسية :

ومن شأن هذه الخطوة الإهتمام بـ تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المنديل الورقي فورًا بإلقائه في سلة مهملات مغلقة، ونظف يديك بمطهر كحولي أو بالماء والصابون.

3- ارتداء الكمامة :

4- تجنب الاقتراب من الآخرين :

احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد 3 أقدام بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس، و

كوفيد-19

إذا كان الشخص مصابًا به.