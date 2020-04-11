هل يساعد الجوانتي على الوقاية من فيروس كورونا؟ أستاذ الصحة العامة يجيب

قال الدكتور هشام مهابة أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس وأستاذ الصحة العامة لا داعي ل أرتداء الجونتي لانه اذا تم استخدامه بشكل غير صحيح قد تصاب بالفيروس ولكن قد تكتفي بغسيل الايدي بأاستمرار واستخدام جيل الكحول منوها ان الكثير لا يعرف كيف يستخدم .





وأضاف مهابة خلال تصرحاته لصدي البلد انه يجب توفير الادوات الوقائية الي طاقم الطب والتمريض لانهم في حاجة اليها ولابد من توافرها بشكل دائم وهم يعرفون جيدا كيف تستخدم منوها علي الجميع الالتزام في المنزل وعدم الخروج الي للضرورة القصوي واخذ كل الاجرءات الاحترازية ويجب عليك أستخدام الجونتي والكمامة في حالة واحدة وهي ان تكون في مكان يرجح فيه فيروس كورونا مثل مستشفي او عيادات .





وأشار استاذ الصحة العامة انه يوجد انواع من الكمامات هي كمامة الجراحية وكمامة تسمي N95 .





وأكد ان الكمامة الجراحية لا تقي من فيروس كورونا حيث انها تمنع الرذاذ الخارج من المصاب بكمية كبيرة ولكن يمكن اختراق كمية صغيرة قد تنقل فيروس كورونا ويتم استخدامها من قبل الاطباء وطاقم التمريض في الفحص او غرفة العمليات ويمكن استخدامها لفترة لا تزيد عن قيام عمل واحد فقط بها اما عن الكمامة N95 هي التي يرتديها الاطباء الان لمواجهة فيروس كورونا منوها بانه لابد ان تكون على مقاس مرتديها حتي لا يتم تسريب اي رذاذ خارج من اي شخص لذلك ينصح باستخدامها في الاماكن الي يرجح وجود الفيروس فيها مثل المستشفيات او العيادات والخ لذلك جيمع الاطباء يلبسون كمامة من نوع N95 ومدتة استخدامها لا تزيد عن 8 ساعات ايضا .



