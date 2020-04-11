هل ينتقل فيروس كورونا من الموتى في المقابر إلى الأحياء .. مدير مكافحة العدوى تجيب

استنكرت الدكتورة سامية عبدة أستاذ الباثولوجيا ونائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى ، ما فعله أهالي شبرا البهو مع طبيبة ضحت بنفسها من اجل اهلها ولم تجد مقابل.





وأكدت أنه لا يوجد ضرر على الأحياء من دفن موتى فيروس كورونا ، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ، فيجب ارتداء الجوانتي والماسكات ونظارات طبيه ، بالإضافة إلى ارتداء الأحذية المخصصة.



