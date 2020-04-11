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تعليم

هل ينتقل فيروس كورونا من الموتى في المقابر إلى الأحياء .. مدير مكافحة العدوى تجيب

السبت 11/أبريل/2020 - 07:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
استنكرت  الدكتورة سامية عبدة أستاذ الباثولوجيا ونائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى، ما فعله أهالي شبرا البهو   مع طبيبة ضحت بنفسها من اجل اهلها ولم تجد مقابل.

 وأكدت  أنه لا يوجد ضرر على الأحياء من دفن موتى فيروس كورونا ، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ، فيجب ارتداء الجوانتي والماسكات ونظارات طبيه ، بالإضافة إلى ارتداء الأحذية المخصصة.

وأضافت فى تصريح لـ صدى البلد أنه يجب استخدام وسائل الأمان بالتكفين والتغسيل والحذر عند استخدام الأكياس حاملة الجثة مع ضرورة عدم فتح الصناديق التى يتم وضع الجثمان بها.

وأشارت إلى أنه من الضروري بعد الانتهاء من عمل تعقيم وتطهير الأشخاص المتواجدين والمتعاملين مع الحالة ، وأماكن التعامل ، باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية ، وبذلك لن يستطيع أن ينتشر فيروس كورونا المستجد للأحياء.

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