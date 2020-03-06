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هانى الناظر يكشف أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا..فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:05 م
الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، إنه يجب وجود مصدر للتهوية الجيدة من اجل الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور هاني الناظر خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" مع الاعلامية ناردين فرج، المذاع على القناة "الأولى"، أن لا يجب استخدام الادوات الشخصية لشخص آخر كذلك أدوات التجميل لدي السيدات.

وتابع رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، أن يجب التوجه مباشرة للطبيب مباشرة عند ظهور اعراض مباشرة للفيروس.

وأوضح الدكتور هانى الناظر، أن مع ارتفاع درجات الحرارة بيقل نشاط الفيروسات، مشيرا إلى أنه يتوقع خلال شهر ونصف من الآن لن نسمع عن فيروس كورونا مرة أخري على مستوي العالم.

وأشار إلى أن، يجب التخلص من بعض العادات الاجتماعية مثل السلام والقبلات والاحضان لعدم انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه يجب تجنب الأكلات المكشوفة فى الشارع لانها خطرة جدا على صحة الإنسان.


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