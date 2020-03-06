هاني الناظر يكشف أعراض الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا 100 حالة على مستوي العالم أجمع.





وأضاف الدكتور هاني الناظر خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" مع الإعلامية ناردين فرج، المذاع على القناة "الأولى"، أن الوفيات نتيجة فيروس كورونا جاءت للمصابين بأمراض مناعية.





وتابع الدكتور هاني الناظر، أن عند شعور أي شخص بأعراض بالبرد وزاد عليه الأمر فيجب عليه زيارة المستشفى وعدم اتباع نصائح جيرانه أو ذهابه الى الصيدلية واخذ ما يسمى بمجموعة البرد.





وأوضح الدكتور هانى الناظر، أن من أعراض فيروس كورونا تتضمن صداعا شديدا وحرارة مرتفعة مصاحبة للكحة، مشيرا إلى أن يجب التوجه الى الطبيب مباشرة عند ظهور اي اعراض من تلك الأعراض.









وأشار إلى أن، المضادات الحيوية من الممكن ان تزيد من حدة الاصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن الماسك الطبي يجب ان يستخدم مع الحالات المصابة فقط.