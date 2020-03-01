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مرأة

اتبعها فورا .. هاني الناظر يقدم إرشادات صحية للحماية من تقلبات الجو

الأحد 01/مارس/2020 - 02:30 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
مع تقلبات الجو، وانخفاض وارتفاع درجات الحرارة، يصاب الشخص بنزلات البرد التي تؤدي إلى السخونة والإسهال وضيق في التنفس.

قدم الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة نصائح لعدم الإصابة بنزلات البرد.

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- الإكثار من تناول اليوسفي.
- الحرص على تناول طبق من السلطة الخضراء مع إضافة الليمون الطازج.
- تناول ملعقة من العسل الأبيض في الصباح.
- تناول ملعقة من زيت الزيتون قبل الوجبة الرئيسية.
- الحرص على غسل اليدين والفم بالماء والصابون.
- الابتعاد عن الوجبات السريعة وغير الصحية.
- عدم استخدام أدوات خاصة بالآخرين.
- الاحتفاظ بالمناديل دائما.
- الحرص على تهوية المنزل والمكتب.
- التوقف عن عادة كثرة السلام والتقبيل.
- تناول مجموعة البرد عند الاصابة بالانفلونزا.
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