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مرأة

فيروسات وأمراض خطيرة.. ماذا قال هاني الناظر عن الحفاضات؟

الأحد 01/مارس/2020 - 09:50 ص
حفاظات
حفاظات
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لمياء الياسين
بعد انتشار بيع عدد كبير من المنتجات والسلع داخل الأسواق بأسعار مخفضة للغاية ومعدومة الجودة مثل حفاضات الأطفال والفوط وغيرها من المنتجات التي لا تطابق المواصفات. 

حذر الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من خطورة استخدام تلك الحفاظات بعد إعادة تدويرها نتيجة الخامات الرديئة التي يتم تصنيع هذه الحفاضات منها ، مؤكدا أن ذلك يعرض الطفل إلى مجموعة من الأمراض، أبرزها الإصابة بالحساسية الموضعية. 

ويقول الناظر فى أحد اللقاءات التليفزيونية إن هذه الحفاضات قد تكون بها فيروسات قد تنتقل إلى الجلد عبر فتحة المثانة أو الأعضاء الداخلية، وقد تسبب أمراضًا وقد تؤثر على حياة الطفل نفسه.

وأضاف أنه من الأفضل استخدام الحفاضات القطنية بدلا من تلك المعاد تدويرها.
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