تناول اليوسفي والعسل.. هاني الناظر يقدم لك 10 نصائح لـ الحماية من كورونا

يعتبر فيروس كورونا من أخطر الفيروسات التي تهدد العالم هذه الفترة ويتم انتقال المرض سريعا.
وكشف دكتور هاني الناظر عن 10 نصائح تحميك من كورونا:
- استخدام مناديل ورقية للسعال والعطس والتخلص منها بطريقة صحية
- توجه للطبيب ولا تتناول أدوية دون روشتة عند الشعور بأعراض البرد
- تناول اليوسفي والبرتقال والسلطة الخضراء بالليمون يوميًا
- احرص على التهوية الجيدة في المنزل أو العمل أو المدرسة
- ابتعد عن تناول الأطعمة والمشروبات من الباعة الجائلين
- اغسل يديك وفمك بالماء قبل وبعد الوجبات
- تناول معلقة زيت زيتون قبل الوجبة الرئيسية يوميًا
- لا تستخدم أدوات شرب أو طعام بالاشتراك مع الآخرين
- توقف عن عادة كثرة السلام والتقبيل للكبار والأطفال
- تناول معلقة عسل نحل صباحا يوميا