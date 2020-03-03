تناول اليوسفي والعسل.. هاني الناظر يقدم لك 10 نصائح لـ الحماية من كورونا

من أخطر الفيروسات التي تهدد العالم

وكشف دكتور هاني الناظر عن 10 نصائح تحميك من كورونا :





- استخدام مناديل ورقية للسعال والعطس والتخلص منها بطريقة صحية

- توجه للطبيب ولا تتناول أدوية دون روشتة عند الشعور بأعراض البرد

- تناول اليوسفي والبرتقال والسلطة الخضراء بالليمون يوميًا

- احرص على التهوية الجيدة في المنزل أو العمل أو المدرسة

- ابتعد عن تناول الأطعمة والمشروبات من الباعة الجائلين

- اغسل يديك وفمك بالماء قبل وبعد الوجبات

- تناول معلقة زيت زيتون قبل الوجبة الرئيسية يوميًا

- لا تستخدم أدوات شرب أو طعام بالاشتراك مع الآخرين

- توقف عن عادة كثرة السلام والتقبيل للكبار والأطفال

- تناول معلقة عسل نحل صباحا يوميا