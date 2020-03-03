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مرأة

تناول اليوسفي والعسل.. هاني الناظر يقدم لك 10 نصائح لـ الحماية من كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:40 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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آلاء حسن
يعتبر فيروس كورونا من أخطر الفيروسات التي تهدد العالم هذه الفترة ويتم انتقال المرض سريعا.
وكشف دكتور هاني الناظر عن 10 نصائح تحميك من كورونا

- استخدام مناديل ورقية للسعال والعطس والتخلص منها بطريقة صحية
- توجه للطبيب ولا تتناول أدوية دون روشتة عند الشعور بأعراض البرد 
- تناول اليوسفي والبرتقال والسلطة الخضراء بالليمون يوميًا 
- احرص على التهوية الجيدة في المنزل أو العمل أو المدرسة
- ابتعد عن تناول الأطعمة والمشروبات من الباعة الجائلين 
- اغسل يديك وفمك بالماء قبل وبعد الوجبات
- تناول معلقة زيت زيتون قبل الوجبة الرئيسية يوميًا 
- لا تستخدم أدوات شرب أو طعام بالاشتراك مع الآخرين 
- توقف عن عادة كثرة السلام والتقبيل للكبار والأطفال 
- تناول معلقة عسل نحل صباحا يوميا 
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