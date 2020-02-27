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هل سيطبق علاج السرطان بالذهب في مصر؟.. هاني الناظر يجيب

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:49 م
الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر
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شيرين عادل
قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية إن علاج السرطان بالذهب هو مشروع قد بدأ منذ عام 2007 فى المركز القومى للبحوث  بالتعاون مع الدكتور مصطفى السيد.

وأوضح هانى الناظر، خلال برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن مشروع علاج السرطان بالذهب مرّ بتجارب عديدة على الحيوانات.

وكشف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، عن أن الفريق البحثى لمشروع علاج السرطان بالذهب يقوم للتجارب الإكلينيكية على الإنسان البشرى حتى اللحظة الراهنة لحين تطبيق هذا المشروع فى أقرب وقت.

ولفت هانى الناظر لوجود طفرة كبيرة فى علاج السرطان خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مستشفى سرطان الأطفال قد تخطت نسب 80% فى الوقت الحالى فى نسب الشفاء.

وأشار الناظر إلى ظهور جيل جديد من الأدوية الحديثة لعلاج السرطانات مرتفعة التكلفة نوعاً ماً ولكن نتائجها مبهرة . 
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