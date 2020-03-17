هل يساعد تناول الثوم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.. الصحة العالمية تجيب

ردت منظمة الصحة العالمية، على عدة تساؤلات شائعة حول فيروس كورونا المستجد.









ومن أهم هذه التساؤلات: "هل يساعد تناول الثوم في الوقاية على مرض فيروس كورونا-2019 (كوفيد-19)؟".









وجاءت الإجابة: "يعد الثوم طعامًا صحيًا، ويتميز باحتوائه على بعض الخصائص المضادة للميكروبات. ومع ذلك، لا توجد أي بيّنة من الفاشية الحالية تثبت أن تناول الثوم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.".





















وأوضحت منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عن ملابسات ما نشر من جريدة الجرديان البريطانية، حول تواجد 19 الف حاله مصابه بفيروس كورونا المستجد بمصر.









واضافت المنظمة، ان الحالات المعلنة من الدول لمنظمة الصحة العالمية هي تلك المبلغ عنها من المستشفيات، ونظام المراقبة الصحية، وهي عادة تكون حالات متأخرة.













وأفادت المنظمة، أن المحتمل ان يكون هناك حالات كثيرة اخرى بأعراض خفيفة لم تزر المستشفى، وبالتالي لا يتم اكتشافها، والإبلاغ عنها.













وأكدت الصحة العالمية، ان هذه الحالات لا تخص دولة محددة دون غيرها، ولكنه أمر يحدث في جميع دول العالم.









واختصت المنظمة، الصحفي كاتب التقرير بأنه يقول إنها تخمينات، مضيفة أن هذه الكلمة وحدها تكفي، لأن منظمة الصحة العالمية لا تعتمد على تخمينات ولا شائعات والفارق بين المكتشف وغير المكتشف.







