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أخبار البلد

اعتبارًا من أول سبتمبر.. تحليل PCR للمصريين والأجانب القادمين من الخارج على رحلات الطيران

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:56 ص
القادمين من الخارج
القادمين من الخارج
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مصر للطيران أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر .

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن مساء أمس الأربعاء، أنه اعتبارا من يوم 1 سبتمبر سيتم تطبيق اختبار PCR  الخاص بفيروس كورونا على جميع القادمين من الخارج، وذلك حرصا على تأمين صحة القادمين والمواطنين المصريين، حيث انه تم التوافق خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي، على ان أي قادم يجب أن يقوم بعمل الاختبار وسيتم الإعلان عنها بصفة شاملة.  

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