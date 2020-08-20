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سيارات

الطريقة الصحيحة لإعادة طلاء السيارة «المتقشر».. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:05 م
الطريقة الصحيحة لإعادة
الطريقة الصحيحة لإعادة طلاء السيارة "المتقشر" .. فيديو
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منة الله عبد الحميد
 من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يقع فيها قائد السيارات إهمال السيارات وعدم الاهتمام بها، مما يؤدي إلى إزالة طلائها وتقشيره وعدم معرفة الحل الأساسي للتخلص من هذه المشكلة، فضلًا عن أنها تعد عيبا في السيارة وتقلل من سعرها عند البيع.


لذلك يقدم اليوتيوبر مصطفى حسن، الطريقة الصحيحة بخطوات بسيطة لمحاولة إعادة الطلاء مرة أخرى بأدوات بسيطة وتكلفة اقتصادية.


- قم بتنظيف سقف السيارة جيدًا باستاخدام المياه للتأكد من إزالة الأتربة بقدر الإمكان. 
- استخدم قماشة نظيفة لتلميع السقف. 
- بعدها قم بإضافة مياه مرة أخرى كخطوة احتياطية للتأكد من نظافة سقف السيارة. 
- بواسطة اسفنجة مغموسة في المياه وقطعة من السنفرة، تفرك السيارة ببطء ولا تضغط بقوى على السنفرة. 
- احرص على أن يكون السقف مبللا، قم بتجفيف السقف باستمرار. 
- قم بالتركيز على المناطق التي تحتاج إلى إعادة الطلاء. 
- يوضع على سقف السيارة أي نوع من الكومبند، بعدها يتم تلميعه بصورة متكررة. 
- الخطوة الأخيرة استخدام ملمع للسيارة وملاحظة الفرق. 
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