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رياضة

أسعار مخفضة وتقسيط على 5 سنوات.. استادات تبدأ حجز المرحلة الثانية في أندية city club

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
أعلنت شركة استادات القابضة، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية للحجز والاشتراك في سلسلة أندية سيتي كلوب المقرر إقامتها في 15 مدينة بمختلف محافظات مصر، بعدما شهدت المرحلة الأولى إقبالا كثيفا على الاشتراك بمختلف الفروع بعد 3 أشهر على انطلاق المشروع من جانب شركة "استادات القابضة"، والتي أعلنت إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على في مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام في جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة كافة أفراد المجتمع المصري. 

وقررت الشركة إطلاق المشروع على عدة مراحل، حيث تكون المرحلة الأولى بأسعار مخفضة وتنافسية ويمكن التقسيط من سنة إلى 5 سنوات حسب رغبة المشتركين في الأندية، ونشرت الشركة عبر حسابات سيتي كلوب على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تصميمات النادي التى جاءت على أحدث طراز، بجانب مواعيد الافتتاح وستكون ضربة البداية بافتتاح 5 أفرع دفعة واحدة في أكتوبر المقبل، على أن تتوالى عملية افتتاح باقي الفروع تباعا حتى الربع الأول من 2022. 

ويبدأ الحجز للمرحلة الثانية اليوم من خلال مركز الاتصالات الخاص بخدمة العملاء على رقم 15551 أو واتساب على رقم 0020215551 بجانب حسابات سلسلة سيتي كلوب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام من خلال تعبئة استمارة حجز العضوية التى تتضمن بيانات الراغب في الاشتراك على أن تقوم إدارة المبيعات بالاتصال بهم لإنهاء إجراءات الحجز.

وتضم خريطة سلسلة أندية City Club فروعا في محافظات مصر بأقاليم الدلتا والصعيد والقناة في مدن شبين الكوم، العاشر من رمضان، طنطا، العبور، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، أسيوط، أسوان الجديدة، بنى سويف، دمياط، سوهاج، دمنهور، المنيا، السويس.
وجاء الإقبال الكبير على الاشتراكات بفروع CITY CLUB بالمرحلة الأولى نظرًا لأسعارها التنافسية خاصة وأنها ستقدم خدمات عالمية إلى أعضائها بجانب الثقة الكبيرة في اسم استادات القابضة والتى قدمت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات العملاقة وآخرها  تطوير قناة الأهلي وافتتاح المرحلة الأولى من ملعب الأهلي بالسلام.
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