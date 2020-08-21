المدعي العام الأمريكي يصر على إعدام منفذ تفجير ماراثون بوسطن

أكد المدعي العام الأمريكي وليام بار تمسكه بعقوبة الإعدام بحق المواطن جوهر تسارنايف الشيشاني الأصل المدان مع أخيه تامرلان بتهمة تنفيذ هجوم ماراثون بوسطن عام 2013.





وقال بار في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الخميس: "سنفعل كل ما هو ضروري، سنذهب إلى المحكمة العليا وسنواصل المطالبة بعقوبة الإعدام".





يأتي تصريح بار بعد أن أسقطت محكمة استئناف فيدرالية في بوسطن، في نهاية يوليو الماضي، حكما بالإعدام كان قد صدر بحق تسارنايف.





اعترف جوهر بتنفيذ الاعتداء، عندما كان عمره 19 عاما، مع أخيه الأكبر تامرلان، الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد 4 أيام من التفجير.





وأيدت محكمة استئناف فيدرالية في ماساشوسيتس، الجمعة الماضية، معظم الإدانات بحق جوهر، لكنها أمرت محكمة محلية بإعادة محاكمته لتحديد العقوبة بحقه وتقرير مصيره.



