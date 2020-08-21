إصابة 3 في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بوادي النطرون بالبحيرة

أصيب ٣ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، اثر وقوع حادث انقلاب جامبو، الكيلو 37 اتجاه القاهره الطريق الصحراوي، بنطاق وادى النطرون بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي.





وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام، باستقبال ٣ مصابين و هم: "طه سلطان جادالله 42 سنة، محمود سلطان جادالله 38 سنة، عمر سمير يوسف 39 سنة، جميعهم مقيمين في محافظة قنا، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و اشتباه كسر بالفقرات القطنيه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم"، أثر وقوع حادث انقلاب جامبو، الكيلو 37 اتجاه القاهره الطريق الصحراوي، تم عمل الإسعافات والفحوصات الطبيه اللازمة.



