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أخبار البلد

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:07 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران، أنه اعتبارا من اليوم الجمعة، 21 أغسطس وحتى إشعار أخر، سوف يسمح بدخول المسافرين إلى مدينة أبوظبي من حاملي الإقامات السارية فقط بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إجراء فحص كورونا سلبي والحصول على الموافقات المطلوبة،  وذلك وفقا لتعليمات صادرة من السلطات المختصة بـ دولة الإمارات.

وقالت مصر للطيران، إنه لن يسمح بدخول أبوظبي جميع انواع التأشيرات الأخري مثل تأشيرات الزيارة أو السياحة أو أي نوع آخر بإستثناء الاقامة السارية وذلك حتي إشعار آخر. 

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ونصحت مصر للطيران، عملائها بأنه في حالة الاستفسار عن حجوزات ومراجعتها، الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران ١٧١٧.
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