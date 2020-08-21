صحيفة كويتية: الإمارات تتجه لعودة حظر التجوال من جديد بسبب كورونا

ذكرت صحيفة الراي الكويتية أن دولة الإمارات قد تعيد تطبيق حظر فعلي على التجول ليلا في بعض المناطق إذا ظهرت بها زيادة كبيرة في حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الصحيفة الكويتية ان البلاد شهدت خلال الاسبوع الجاري زيادة يومية في حالات العدوى تجاوزت 400 حالة وذلك للمرة الأولى منذ منتصف يوليو.





كانت السلطات الصحية، أعلنت أمس الخميس عن تسجيل461 إصابة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة.





يُشار الي ان الناطق باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري تحدث في تصريحات تليفزيونية عن احتمال عودة العمل ببرنامج التعقيم الوطني الذي اشتمل على حظر التجول ليلا حيث قال من الممكن العودة الي برنامج التعقيم الوطني وحظر التجول ليلا في مناطق معينة إذا شهدت هذة المنطقة ارتفاعا في اصابات الفيروس.





وكانت الإمارات، رفعت في 24 يونيو حظر تجول كان ساريا في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس وأعادت فتح المراكز التجارية والأماكن العامة والأنشطة تدريجيا.