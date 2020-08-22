تعرف على كيفية الإبلاغ عن مخالفة البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

كما تتلقى المبادرة شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتي من أهمها منع تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي وغلقها في المواعيد التي أعلنها مجلس الوزراء.

وتلقت المبادرة منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى يوليو الماضي ١٨٤ ألفا و٩٠٠ رسالة، منها ٤٠ ألفا و٣١١ شكوى، وتم حل ٣٨ ألفا و٤٩٦ شكوى بنسبة ٩٥،٥% وجار حل باقي الشكاوى.





وكانت أعلنت وزارة التنمية المحلية أن هناك 7 محافظات من أكثر المحافظات استجابة للشكاوى هي (أسيوط - المنيا - القليوبية - الفيوم - بورسعيد- الغربية - الدقهلية ).



