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أخبار البلد

تعرف على كيفية الإبلاغ عن مخالفة البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:18 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تتلقى وزارة التنمية المحلية، البلاغات والشكاوى الخاصة بالبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، عبر مبادرة "صوتك مسموع".

كما تتلقى المبادرة شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتي من أهمها منع تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي وغلقها في المواعيد التي أعلنها مجلس الوزراء. 


ويتم التواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني [email protected]eg، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.

وتلقت المبادرة منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى يوليو الماضي  ١٨٤ ألفا و٩٠٠ رسالة، منها ٤٠ ألفا و٣١١ شكوى، وتم حل ٣٨ ألفا و٤٩٦ شكوى بنسبة ٩٥،٥% وجار حل باقي الشكاوى.

وكانت أعلنت وزارة التنمية المحلية أن هناك 7 محافظات من أكثر المحافظات استجابة للشكاوى هي (أسيوط - المنيا - القليوبية  - الفيوم - بورسعيد- الغربية - الدقهلية ).

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