غدا.. وزارتا الزراعة والبيئة تزوران منظومة قش الأرز بالدقهلية

أكدت وزارة الزراعة أنه سوف يقوم وفد من قيادات وزارتي الزراعة والبيئة بزيارة محافظة الدقهلية لمتابعة منظومة جمع وتدوير قش الارز والحد من الآثار السلبية للسحابه السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز، وذلك غدا الأحد.



وأضاف البيان أنه يتم ذلك بحضور وكلاء وزارة الزراعة ومسئولي البيئة بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والبحيرة ومديري عموم الإرشاد الزراعي ومسؤولي تدوير المخلفات بهذه المحافظات والمسؤولين بوزارة البيئة .



كما ستقوم عدد من الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات بزيارة منظومة حرق قش الأرز ، ثم زياره لعدد من حقول الارز بالدقهلية واماكن تجميع قش الارز.