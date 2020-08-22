شعراوي يشيد بتجربة الأكاديمية الوطنية لتأهيل الكوادر الحكومية لتحسين مختلف المجالات بالدولة

أشاد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالتجربة التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل الكوادر الحكومية وتدريبها للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يساهم في تحسين الأداء في مختلف المجالات.





وأكد شعراوي خلال مشاركته - اليوم السبت - في المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة " الدفعة الثالثة " و الذي يعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.





وأشار إلى هتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كافة العاملين بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.





وأثني وزير التنمية المحلية على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في تدريب وتأهيل العاملين في الجهاز الاداري للدولة والمساهمة في عملية التنمية وبناء الإنسان وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.



