الغردقة تستضيف بطولة مصر الودية لكرة القدم للرواد

استضافت مدينة الغردقة فعاليات بطولة مصر الودية لرواد كرة القدم فوق 35 عاما بالتعاون بين نادي الرياضات البحرية بالغردقة واللجنة المنظمة للبطولة الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين.





وتأتي تلك الدورة في إطار حرص اللجنة المنظمة لبطولة مصر الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين على الاحتفاء والتشجيع لعودة النشاط الرياضي في مصر، وذلك بعد تأجيل البطولة الدولية إلى شهر مارس 2021 وذلك حرصًا صحة وسلامة جميع الوفود والدول المشاركة، وكذلك مع عدم انتظام حركة الطيران بين معظم الدول حتى الآن، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا. وقد جاء تأجيل البطولة الدولية لتقام في شهر مارس 2021، وبعد التنسيق مع كافة الدول المشاركة وكذا إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.





أقيمت البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وشارك في البطولة فرق: رواد الإسكندرية، وفريق أنوراج الإسكندرية، وفريق رواد أندية مدينة الغردقة، وفريق رواد نادي الرياضات البحرية. وحقق فريق رواد أندية لقب البطولة بعد حصوله على 7 نقاط، وفريق أنوراج الإسكندرية المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فريق رواد الإسكندرية برصيد 4 نقاط، ثم نادي الرياضات البحرية برصيد 3 نقاط في المركز الرابع.





وصرح الدكتور محمود عزت المنسق الإقليمي للبطولة الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين في مصر والوطن العربي أن تنظيم البطولة في عام 2020 على نطاق محلي يأتي من منطلق تشجيع عودة النشاط الرياضي في مصر، ومن منطلق الحرص على تشجيع السياحة في الغردقة، وذلك بعد نجاح تنظيمها على مدار ست سنوات سابقة متتالية منذ عام 2014؛ حيث تعتبر مصر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي استضافت تلك البطولة منذ انطلاقها في القارة الأوروبية عام 2005؛ فعلى مدار الـ 14 عام الماضية تقام البطولة الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين في القارة الأوروبية، وأن أهمية البطولة تأتي من كونها حدث دولي يربط بين الثقافة والرياضة والإعلام، وهم أدوات عالمية تربط الشعوب بعضها ببعض في جميع أنحاء العالم، وتعزز التسامح والحوار بين الثقافات ودعم العلاقات فيما بينها.





ومن جانبه أكد الدكتور هاني البراوي، رئيس مجلس إدارة أنوراج للسياحة بأن حرص أنوراج للسياحة برعاية تلك البطولة وتسخير موارد المؤسسة لخدمة البطولة، على غرار رعايتها في النسخ الماضية منها في الإسكندرية والغردقة، حيث أنها البطولة الدولية هي أكبر بطولة دولية ودية يشارك فيها منتخبات كرة القدم من الصحفيين والإعلاميين من أجل إقامة ملتقى دولي رياضي إعلامي سياحي على أرض مصر. وهو من أهداف أنوراج لخدمة السياحة في مصر والارتقاء بها والاهتمام بالفعاليات الرياضية والتي تساهم في خدمة قطاع السياحة في مصر.





حضر حفل الختام وتوزيع الجوائز في البطولة الدكتور محمود عزت، رئيس البطولة والمنسق الإقليمي لها في مصر والوطن العربي، والكابتن ياسر حراجي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، والسيد صلاح ناصر رئيس فرع البحر الأحمر بكرة القدم بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكذا مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية ممثلا في الأستاذ هاني حمد، والأستاذة ابتسام حامد، واللواء بدر جودة مدير عام نادي الرياضات البحرية.





جدير بالذكر بأنه منذ إقامة البطولة في مصر في عام 2014 وحتى عام 2020، قد شاركت 14 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية وهي: «مصر- ألمانيا – روسيا- ليتوانيا – المجر – بيلاروسيا – اليونان – جورجيا – أوكرانيا – السعودية – الإمارات – لبنان – السودان- أرمينيا» حيث أقيمت البطولة للمرة الأولى في مصر بمدينة الإسكندرية عام 2014 وتوالى تنظيمها في مدينة الإسكندرية لأربع دورات متتالية حتى عام 2017، وتبعها نسختي 2018 و2019 بمدينة الغردقة تأكيدًا على دعم الفعاليات الرياضية والتي الهدف منها تشجيع السياحة المصرية ونقل صورة صحيحة عن الاستقرار والأمن في مصر، والتي تمتزج فيها الرياضة بالثقافة والإعلام والصحافة والسياحة مما يمثل إضافة كبيرة للفعاليات الدولية الرياضية والإعلامية والثقافية والسياحية في مصر.