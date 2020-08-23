شاهد.. ننشر تفاصيل إنشاء مزرعة سمكية في محافظة جنوب سيناء

أكد المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية، أن الإدارة قامت بإنشاء مزرعة سمكية مكونة من عشرة أحواض دائرية سعة الحوض 30 متر مكعب من المياه وبدء إنشاء المزرعة الثانية التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.









يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبناءً على الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين قيادات وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.





وأضاف الدسوقي أن الزراعة المحمية قامت بعمل الصيانة اللازمة للعشرة أحواض والتشغيل التجريبى ثم استزراع الأحواض بالزريعة صنف بلطى وحيد الجنس.









وأكد أن الإدارة تقوم أيضا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لها في جنوب سيناء لإنتاج احتياجات أهالي سيناء من الغذاء.







