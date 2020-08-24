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أخبار البلد

التقى المستشار مصطفى ألهم.. رئيس هيئة الاستثمار يبحث سبل تعزيز الاستثمارات بالأقصر والترويج لها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الاثنين، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فى أولى جولاته بمحافظات الصعيد، والتي من المقرر أن تشمل محافظات قنا وسوهاج وأسيوط وتستمر على مدار 4 أيام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.


وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها وإمكانية استغلال المساحات المتوافرة بها في جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك إمكانية الترويج لها على الخريطة الاستثمارية وخلق حالة من الشراكة في الترويج للفرص الاستثمارية بين الهيئة والمحافظة.


كما تطرق الجانبان إلى بحث سبل حل مختلف المشكلات التي تواجه المستثمرين والتوسع في مشروعاتهم وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمحافظة. 


في السياق ذاته، عقد المستشار محمد عبد الوهاب، اجتماعا مع عدد من المستثمرين بديوان عام محافظة الأقصر بحضور محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة المعنيين بملف الاستثمار. 


وأكد نائب محافظ الأقصر، محمد عبد القادر، أنه باتت هناك رؤية جادة وواضحة لدى الدولة للنهوض بمناخ الاستثمار وتذليل مختلف التحديات تقوم عليها الهيئة العامة للاستثمار.


من جانبه، قال المستشار محمد عبدالوهاب إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زيارات يشمل عددا من محافظات الصعيد من بينها سوهاج وقنا وأسيوط، للوقوف على حالة الاستثمار بها وبحث تقديم سبل الدعم اللازم لمستثمري الصعيد، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بدعم بيئة الاستثمار بالصعيد. 


وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن الهدف من الزيارة القضاء على أي تحديات تواجه مستثمري صعيد مصر، وتقديم كل سبل الدعم اللازم سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو تخصيص الأراضي للأغراض التوسعية، على نحو يسهم في دفع عجلة الاستثمارات والخروج بنتائج مثمرة تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري.


وعلي هامش الزيارة قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بجولة تفقدية بالمجمع الصناعي بمنطقة البغدادي تمهيدًا لإتاحة الفرص والمساحات المتاحة فيه علي الخريطة الاستثمارية تيسيرًا على المستثمرين.
التقى المستشار مصطفى ألهم.. رئيس هيئة الاستثمار يبحث سبل تعزيز الاستثمارات بالأقصر والترويج لها
التقى المستشار مصطفى ألهم.. رئيس هيئة الاستثمار يبحث سبل تعزيز الاستثمارات بالأقصر والترويج لها
التقى المستشار مصطفى ألهم.. رئيس هيئة الاستثمار يبحث سبل تعزيز الاستثمارات بالأقصر والترويج لها
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