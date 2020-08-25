مفاجأة.. زوجة محامي الطالبية كانت شاهدة على تقطيعه لـ جثة ابنته بالمنشار وتسترت عليه ..صور

طلبت نيابة العمرانية، بضبط وإحضار زوجة المحامي المتهم بتقطيع جثة ابنته؛ لاشتراكها وصديقتها في الجريمة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.





وتوصلت التحريات إلى تورط زوجة المتهم الثانية وصديقتها في الجريمة، وأن مأموريات من فرقة الطالبية والعمرانية تطاردهما لضبطهما.





وكشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات العثور على نصف جثة ملقاة بالقمامة بمنطقة الطالبية، حيث تبين أنها لطفلة، وأن والدها وراء قتلها لتسولها بالشارع، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.





تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا أنه في يوم 26 أبريل عام 2019 تم العثور على أشلاء آدمية لأنثى بقطعة أرض فضاء، وفي اليوم التالي عثر على 2 كيس بداخلهما أجزاء آدمية "ساعدين وذراعين وساقين وقدمين" أسفل الطريق الدائري الإقليمي بمركز منشاة القناطر تطابقت مع الأجزاء السابق العثور عليها، بمنطقة الطالبية.









وشكل مدير مباحث الجيزة فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتوصلت جهود فريق البحث برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى اختفاء طالبة 14 سنة مقيمة بمنطقة العمرانية في توقيت معاصر لوقت اكتشاف الواقعة وتشابه أوصافها الجسدية مع الأجزاء المعثور عليها، وبينت التحريات عن إقامة الطالبة صحبة والدها 40 سنة محام وعدم تحريره محضرًا بغيابها وأنه وراء ارتكاب الواقعة.





وعقب تقين الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت القوات مأمورية وتمكنت من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة ، واعترف أنه قام بتقطيعها بـ"مُنشار ووزع جثتها إلى أجزاء وألقاها أسفل الدائري الإقليمي وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي" ولم يكن يتوقع القبض عليه بعد مرور 16 شهرا، خاصة أنه لم يبلغ بغيابها، وتخلص من جثتها في أكثر من مكان.





وقرر المتهم بسابقة زواجه من ربة منزل، وإنجابه المجني عليها، وطفلين آخرين، وانفصاله عن والدتهم وزواجه من أُخرى، وإقامة المجني عليها وشقيقيها صحبته إلا أنها اعتادت في الفترة الأخيرة قبل قتلها ترك المنزل والتسول بالطرق العامة.





وأضاف المتهم أنه يوم الجريمة أثناء تواجدهم بالشقة قام بالتعدي عليها بالضرب بسكين فأحدث إصابتها بجروح بالرقبة والبطن التي أودت بحياتها وعقب ذلك قام بتقطيعها باستخدام مُنشار إلى أجزاء ثم نقلها باستخدام سيارته الملاكي وتخلص منهم بإلقائهم بمناطق العثور ومناطق أُخرى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وباع السيارة عقب ذلك.





وبمناقشة شقيقي المجني عليها 11سنة أيدا مشاهدتهما لوالدهما أثناء قيامه بالتعدي على شقيقتهما بالسكين، وقررا قيامه بحجزهما بإحدى الغرف وعقب ذلك اكتشفا عدم تواجد شقيقتهما، وأضافا بعدم إبلاغهما عن الواقعة خشية تعدي والدهما عليهما بالضرب كما أرشد المتهم عن أماكن تخلصه من أجزاء الجثة وتعذر العثور على الرأس والجذع ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



