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فن

كيف أثر انفجار بيروت المؤلم على نجاح ألبوم إليسا صاحبة رأي؟

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:33 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
لم يكن الحظ حليفا للفنانة اللبنانية اليسا هذا العام الذي طرحت فيه ألبومها الجديد " صاحبة رأي" ، شهر اغسطس الجاري بسبب عدم تحقيقه النجاح المتوقع. 

ويعود السبب الى وقوع انفجار مخزن مرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت بعد ايام قليلة من طرح البوم اليسا الاخير، لتوقف النجمة اللبنانية احتفالها 
بمشروعها الفني الجديد وكذلك الحملة الترويجية والدعائية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

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فيما حققت اغاني البوم " صاحبة رأي"  نسب مشاهدة ضعيفة مقارنة بالبومتها السابقة واخرهم " الى كل اللي بيحبوني"، وخاصة ان اليسا من الفنانات العربيات الاعلى استماعا ومبيعا في الشرق الاوسط. 

وتعد اغنية صحابة رأي هي الاعلى استماعا بـ 6 ملايين مشاهدة فقط على موقع يوتيوب. 

وكانت اليسا اعلنت عن رحيلها من شركة روتانا بعد تعاون دام 17 عاما، قدمت خلاله البومات غنائية وحصدت عنهم 3 جوائز وورد ميوزرك اوورد. 

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