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فن

إليسا توجه الشكر للجمهور لتبرعهم لبيروت

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:16 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة شكر وامتنان الى جمهورها في جميع أنحاء الوطن العربي لتقدمهم بتبرعات الى لبنان، عقب انفجار مخزن مرفأ في بيروت الذي وقع يوم 3 أغسطس الماضي. 

وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة: "انا ادي افضل جمهور في العالم .. اشكركم لتبرعتكم لبيروت .. انا سعيدة للغاية بالصور التي تنشروها". 

وأضافت إليسا: "كل واحد منكم يعطي ما يقدر عليه وتبرعتكم هو اجمل شيء حدث منذ 4 اغسطس .. احبكم جميعا".

حققت أغنية صاحبة رأي، لـ إليسا، 6 ملايين ونصف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "يوتيوب". 

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر.
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