إليسا توجه الشكر للجمهور لتبرعهم لبيروت

إ رسالة شكر وامتنان الى جمهورها في جميع أنحاء الوطن العربي لتقدمهم بتبرعات الى لبنان، عقب انفجار مخزن مرفأ في بيروت الذي وقع يوم 3 أغسطس الماضي. وجهت الفنانة اللبنانية ليسا رسالة شكر وامتنان الى جمهورها في جميع أنحاء الوطن العربي لتقدمهم بتبرعات الى لبنان، عقب انفجار مخزن مرفأ في بيروت الذي وقع يوم 3 أغسطس الماضي.





وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة: "انا ادي افضل جمهور في العالم .. اشكركم لتبرعتكم لبيروت .. انا سعيدة للغاية بالصور التي تنشروها".

I have the best fans in the world. Thank you so much for your donations to Beirut. I am overwhelmed with the pictures you are posting. Each of you is giving what he can, and your donations are the most beautiful thing that happened since Aug 4. I love you all so much — Elissa (@elissakh) August 25, 2020





وأضافت إليسا: "كل واحد منكم يعطي ما يقدر عليه وتبرعتكم هو اجمل شيء حدث منذ 4 اغسطس .. احبكم جميعا".





حققت أغنية صاحبة رأي، لـ إليسا، 6 ملايين ونصف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "يوتيوب".



