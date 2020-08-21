AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هعتبرك مت لـ إليسا تتخطى 2 مليون مشاهدة .. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:05 ص
اليسا
اليسا
Advertisements
شروق ابراهيم
حققت أغنية هعتبرك مت للفنانة اللبنانية اليسا ٢ مليون و ٣٠٠ ألف مشاهدة بعد مرور ٢٠ يوما على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وأثارت الأغنية حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لون جديد على اليسا التي تتميز بالرومانسية وتلقب بملكة الإحساس.

أغنية هعتبرك مت كلمات بهاء الدين محمد ، ألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.


ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.

وسبق أن أطلقت إليسا وروتانا أغنيتين منفردتين في الفترة الماضية من الألبوم لاقتا نجاحا كبيرا وكانتا "تريند" هما: "هنغني كمان وكمان" في ظل جائحة كورونا، التي شاركتها في أغنيتها المصورة النجمة هيفا وهبي، وأغنية "قهوة الماضي". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبة اهتمام.. في صدارة أغاني ألبوم إليسا الجديد صاحبة رأي

"حبة اهتمام" لـ إليسا تدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

حبة اهتمام لـ إليسا تحقق مليون مشاهدة خلال يومين.. فيديو

حبة اهتمام .. أول أغنية تحقق مليون مشاهدة في ألبوم إليسا الجديد

إليسا تحقق مليون و٤٠٠ ألف مشاهدة بأغنية حبة اهتمام.. فيديو

هعتبرك مت لـ إليسا تتخطى المليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

إكرامي الشحات يوضح حقيقة تدخله لفسخ تعاقد شريف ورمضان صبحي مع الأهلي|شاهد

سارة عصام: رفضت الظهور على قناة الجزيرة وفخورة بتمثيل مصر في الخارج

احذر بشدة.. عرضان فقط لـ تمييز الإصابة بكورونا عن الإنفلونزا

بعد حذفها من App Store.. تعرف على كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الآيفون

موقف صالح جمعة من لقاء القمة أمام الزمالك السبت المقبل

عمر ربيع ياسين: الأهلي يرفض التعاقد مع عمرو وردة لتعويض رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث

أزمة كورونا سيطرت على تفكيره.. أسترالي يكتشف فوزه بـ مليون دولار بالصدفة

بعد التحذير منها على الفيس بوك.. شيرين زكي تكشف حقيقة الطماطم المسرطنة