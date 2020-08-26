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استشارى مناعة: تكاسل الناس قد يعرضنا لموجة ارتدادية لفيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، إن مصر عدت فترة الذورة لانتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن فترة الصيف والرحلات والمصايف بدأت وبدا الناس التراجع عن الإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعى، منوهًا أن المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية مما سيعرضنا للموجات الارتدادية وتسجيل نسب إصابات زيادة.

وأضاف أمجد الحداد فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أننا لم نصل إلى صفر إصابات لكى نطمئن، مشيرًا إلى أن الفيروس مازال موجودا ومازال خطيرا ويجب الحذر منه والتزام اجراءات التباعد الاجتماعى للحد من انتشار الفيروس.

وتابع كنا نأمل تسجيل صفر إصابات فى سبتمبر القادم ولكن يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، موضحًا أن الفيروس والإصابات ستكون موجودة ولكن الحالات ستكون بسيطة وضعيفة ولا تستدعى الذهاب للمستشفى أو إجراء مسحة.

وأشار إلى أنه نتيجة الاستهتار من قبل المواطنين قد نسجل نسب إصابات عالية نتيجة عدم ارتداء الكمامات، مؤكدًا أن الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعى أصبح أسلوب حياة حتى لو انتهى الفيروس أو سجلنا صفر إصابات.

وأردف أن بعض الناس اعتقد أن انكسار الذروة هو انكسار للمرض، وبالتالي حصل تهاون منهم في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، الناس اعتقدوا أن كورونا انتهى، فحصلت بعض الموجات الارتدادية وظهرت بعض الإصابات الجديدة بسبب تكاسل الناس وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية".
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