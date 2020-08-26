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حوادث

مش هجوز أختي لـ بلطجي.. عاطل يطعن شابا رفض زواجه من شقيقته في الوراق

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:37 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تباشر النيابة التحقيقات في واقعة قيام عاطل بطعن شاب في رقبته بسبب خلافات حول الزواج من شقيقة المجنى عليه في الوراق.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية أفاد بنشوب مشاجرة ومصاب في منطقة الوراق بالجيزة.


وبالانتقال تبين إصابة شاب عشريني بجرح قطعي في الرقبة، وذلك على أثر مشاجرة مع عاطل.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم عاطل وسيء السمعة بالمنطقة، وتقدم للزواج من شقيقة المجني عليه، الا أن الأخير رفض ذلك معللا سوء سمعة المتهم.

كما تبين من التحريات، أن المتهم عقب ابلاغه برفضه من أهل الفتاة، قام بإستيقافها في الشارع وسألها "انتوا رفضتوني ليه"، الا ان الفتاة عادت للمنزل واخبرت شقيقها.

وذهب شقيقها للمتهم يحذره من الاقتراب من شقيقته او ايقافها مرة اخرى، فنشبت بينهم مشاجرة قام على اثرها المتهم بطعن شقيق الفتاة في الرقبة.

تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه على ذمة التحقيقات.
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