يحدث في جنوب سيناء.. إعدام 87 كيلو أغذية تالفة وتحرير 29 محضر مخالفة

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء ، اليوم الخميس، حملة صحية على المنشآت الغذائية بمدينة الطور، للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين، والالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





وأسفرت الحملة عن إعدام 87.5 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستخدام الأدمي، و10 لترات مشروبات غازية منتهية الصلاحية، وتحرير 29 محضرًا متنوعًا.





وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة إن الحملة استهدفت 21 منشأة غذائية بمدينة طور سيناء، جرى خلالها تحرير 29 محضرًا بينهم 18 محضرًا لنقص اشتراطات النظافة، و11 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية، وجرى سحب 9 عينات للتحليل بالمعامل المركزية لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، إضافة إلى اعدام 87.5 كيلو أغذية تالفة.





اقرأ أيضا:



