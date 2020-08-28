طارق العشري يعلق على أنباء رحيله عن المصري بعد مواجهة الأهلي.. فيديو

علق طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على أنباء طلب الرحيل عن النادي البورسعيدي أو نية مجلس الإدارة في الاستغناء عن خدماته.





وأكد طارق العشري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم يتحدث أي فرد معي من أجل رحيلي عن صفوف النادي المصري".





وتابع: "أركز في مهمتي مع المصري وواجهنا ظروفا صعبة مع الفريق البورسعيدي منذ تفشي فيروس كورونا بسبب الإصابات".



