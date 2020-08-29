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أخبار العالم

الجزائر تسجل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:00 م
اصابات كورونا
اصابات كورونا
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 379  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وذكرت الوزارة الجزائرية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد  في البلاد منذ انتشار الجائحة و حتى بلغت 43781.
  
كما رصدت الصحة الجزائرية 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة بهذا الفيروس المستجد داخل البلاد إلى 1491.
 
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنه تم تسجيل 281 حالة تعافي من كوفيد 19 ليرتفع  إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتى الآن  إلى 30717
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