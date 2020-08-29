الجزائر تسجل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .





وذكرت الوزارة الجزائرية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ انتشار الجائحة و حتى بلغت 43781.

كما رصدت الصحة الجزائرية 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة بهذا الفيروس المستجد داخل البلاد إلى 1491.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنه تم تسجيل 281 حالة تعافي من كوفيد 19 ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتى الآن إلى 30717