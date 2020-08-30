رويترز: حزب الله وحركة أمل يرشحان مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سياسي رفيع تأكيده أن حزب الله اللبناني وحركة أمل سيسميان السفير مصطفى أديب رئيسا للحكومة اللبنانية المقبلة، خلال الاستشارات النيابية غدا.





في السياق ذاته، أعلن رؤساء الحكومات السابقين في لبنان أنه بعد سلسلة مشاورات تم الاتفاق على ترشيح السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية.





ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الرؤساء السابقين لحكومات لبنان ​نجيب ميقاتي​، ​فؤاد السنيورة​، ​سعد الحريري​ و​تمام سلام​، اتفاقهم على تسمية أديب مرشحا للحكومة، داعين إلى تكليفه بأعلى نسبة أصوات نيابية.





وأشار رؤساء الحكومات في بيان تلاه فؤاد السنيورة رئيس الكتلة النيابية لتيار المستقبل في البرلمان إلى ضرورة ان يتم ​تشكيل الحكومة​ سريعا وان يتم صياغة بيانها الوزاري من دون ابطاء.



