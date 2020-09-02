AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:43 ص
ابراج
ابراج
Advertisements
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

اقرأ أيضًا:



قدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 2 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام وهى إذا أكملت جميع مهامك في الوقت المحدد ، فستحصل بالتأكيد على فوائد جيدة. من ناحية أخرى يمكن للأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية الاستفادة ماليًا.

يمكنك أيضًا وضع خطط لأي شيء لتعزيز عملك وستكون حياتك الشخصية سعيدة. ستكون حالتك المالية جيدة و إذا اتخذت قراراتك المالية بحكمة ، فسترى تحسنًا كبيرًا في وضع المال في الأيام المقبلة.

على الصعيد الاقتصادي ، من المحتمل أن تحصل على ارتياح كبير اليوم. يمكنك التخلص من القلق المتعلق بالمال من خلال الحصول على أموال عالقة.

نصيحة علم الابراج ..

سيكون جو منزلك جيدًا. اليوم سيكون يوما جيدا مع عائلتك. ستكون هناك حلاوة في العلاقة مع زوجتك.

اليوم يمكن لحبيبتك أن تحصل على بعض النجاح الكبير. بالحديث عن العمل ، قد تضطر إلى القيام بعمل إضافي في مكتبك اليوم.

ستشعر ببعض التوتر بسبب زيادة عبء العمل ، لكنك ستنجح في تسوية عملك في الوقت المحدد. يمكن لرجال الأعمال الاستفادة من اتصالاتهم الكبيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6/29 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7/1 /2020 .. اكتشف ما يخبؤه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7/15 /2020 اكتشف ما يخبؤه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم الاثنين وتوقعات الأبراج.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ترشيحاتنا

قصتها تنفع مسلسل.. مجدي الجلاد يتأثر على الهواء أثناء حديثه عن والدته.. فيديو

أنت عند ربنا أحسن ومبسوط.. الموت يداهم عائلة الفنان إدوارد

الشركة المنتجة لـ ريمديسفير تفجر مفاجأة عن نسب الشفاء من كورونا في مصر

علي أبو جريشة: ما حدث مع حسني عبد ربه في الإسماعيلي «مرفوض»

الزمالك يكشف أزمات عديدة يتعرض لها اتحاد الكرة بسبب استكمال الدوري.. فيديو

في ذكرى ميلاد هالة سرحان.. اتهمت بالإساءة إلى مصر واعترفت بسرقة الصابون من الفنادق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الهالات السوداء.. وصفات طبيعية وليزر وتقشير

شاهد.. راكبة تفتح باب الطائرة فجأة وتسير على جناحها | فيديو

لكي ينام الأثرياء.. طرد الفقراء من الفنادق إلى شوارع لندن بسبب الحكومة