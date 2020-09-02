صحة الرئيس الأمريكي في خطر.. لماذا زار ترامب فجأة مركز والتر ريد الطبي؟ | فيديو

كان يوم 16 نوفمبر 2019 مشمسًا ودافئًا في واشنطن العاصمة - وهو مكان مثالي لممارسة الجولف.. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يرغب في ممارسة هوايته المفضلة في ذلك اليوم.





وبدلًا من ذلك، في حوالي الساعة 2 مساءً، فجأة .. ظهر ترامب في سيارة شيفروليه مدرعة واقتيد إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند.





ماذا كان يفعل الرئيس الامريكي هناك ولماذا زار ترامب فجأة مركز والتر ريد الطبي في نوفمبر الماضي؟





رحلة ترامب الى المركز الطبي العسكري والتر ريد





صوّر البيت الأبيض هذا على أنه أمر طبيعي، حيث أصدرت السكرتيرة الصحفية آنذاك ستيفاني جريشام بيانًا مفاده أن ترامب كان ببساطة رجل يؤمن بأن الوقاية خير من العلاج لذا وتحسبًا لانتخابات صعبة للغاية في المستقبل إذا ما عانى من عرض ما.





قوبل ذلك بتشكك واسع النطاق لعدد كبير من الأسباب، بما في ذلك نفور ترامب الراسخ من الأطباء، فضلا عن غيابه عن جدول الرئيس، ومنع الصحافة من الإبلاغ عن تحركاته قبل وصوله إلى المستشفى، والتي من خلالها الطاقم الطبي في المستشفى.









لم يتم إخطار "والتر ريد" بزيارته مسبقًا، خلال فترة استراحة من أنشطة ترامب العادية في عطلة نهاية الأسبوع.





وبالإضافة إلى ذلك، استخدم ترامب مروحيته من طراز Marine-One في زيارات سابقة إلى والتر ريد.





ولكن إحدى المزايا المحتملة للسفر بالسيارة هي أن الموكب الرئاسي مجهز بسيارة إسعاف كانت ملحقة بركابه





وفي يوم الإثنين التالي لهذا التاريخ، أصدر طبيب الرئيس الأمريكي، شون كونلي، مذكرة تزعم أن "جدولة حالات عدم اليقين" توضح سبب ظهور الرحلة وكأنها محفزة في الوقت الحالي، فقد كانت في الواقع "جزءًا من الرعاية الوقائية الأولية المنتظمة التي يتلقاها الرئيس الأمريكي طوال فترة عام." أطلق عليه اسم "الفحص المؤقت"، من المقرر أن يتبعه "فحص أكثر شمولًا" في عام 2020.





هذا لا معنى له على الإطلاق، وهو ما سارع العديد من الأطباء إلى الإشارة إليه.





تساءل العديد من الخبراء الطبيين عن سبب بدء ترامب الفحص الطبي السنوي في نوفمبر، بعد تسعة أشهر فقط من آخر اختبار له، وعدم إكماله حتى عام 2020.





وقال طبيب القلب الأمريكي جون سوتوس، الذي عمل كطبيب في الحرس الوطني الجوي، إن ترك فجوة لمدة شهور بين بداية الاختبار وإتمامه أمر غير معتاد وقد يؤدي إلى نتائج عكسية.





وأضاف: "عندما يكملون الفحص البدني في ستة أشهر، فإن المعلومات التي حصلوا عليها يوم السبت ستكون عمرها ستة أشهر"





وتابع "لم أر مثل هذا الشيء من قبل الرؤساء في الماضي القريب."





وكانت الرحلة إلى بيثيسدا أكثر منطقية إذا كان ترامب يعاني من ذعر طبي، مثل آلام في الصدر أو أعراض سكتة دماغية.





كان لا بد أن يكون الأمر شيئًا كانت المرافق الطبية للبيت الأبيض غير مجهزة للتعامل معه، وهذا يمكن أن يكون شيئًا خطيرًا إلى حد ما.





لكن مذكرة الدكتور كونلي أكدت للجمهور أن الأمر لم يكن كذلك:





وكتب كونلي في المذكرة "على الرغم من بعض التكهنات، لم يعاني الرئيس من أي ألم في الصدر، ولم يتم تقييمه أو معالجته من أي مشاكل طارئة أو حادة".





وأضاف "على وجه التحديد، لم يخضع لأي تقييمات قلبية أو عصبية متخصصة."





كما أفاد آرون روبار من Vox في ذلك الوقت بأنه "من المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من الأسئلة المتعلقة بصحة ترامب إذا لم يكن البيت الأبيض قد اكتسب سمعة بالكذب بشأن كل شيء منذ فترة طويلة".





وأضاف: لكنني لست متأكدًا من صحة ذلك، ولا أعتقد أن أي رئيس كان سيصدق عندما يقدم للجمهور مثل هذا التفسير الهراء.





وتابع: هناك أشياء إضافية تعلمناها عن زيارة المستشفى هذه منذ نوفمبر الماضي.





واوضح بأنه على سبيل المثال، علمنا أنه لم يكن على جدول ترامب العام، لكننا نعلم الآن أنه لم يكن على جدوله الداخلي الخاص أيضًا.





علاوة على ذلك، يدعي كتاب قادم لمراسل نيويورك تايمز مايكل شميدت أن نائب الرئيس مايك بنس قد تم إخطاره بعد ظهر ذلك اليوم بأنه يجب أن يكون مستعدًا لتولي سلطات الرئاسة على أساس مؤقت إذا احتاج ترامب إلى تخدير عام.





هذا لا يتفق مع حصول ترامب على رعاية وقائية روتينية.





وقد يبدو أن هناك مخاوف بشأن لياقة ترامب ليصبح رئيسًا أكثر أهمية من حالة صحته الجسدية، لكن من المهم معرفة ما إذا كان أي مرشح للرئاسة لديه مخاوف طبية قد تؤثر على قدرته على القيام بالمهمة.





وعلاوة على ذلك، طبق ترامب هذا المعيار على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016 عندما مرضت ووجدت صعوبة في المشي بعد حضور حفل تأبين 11 سبتمبر في مانهاتن.





وأثار ترامب وأتباعه بقلق شديد أسئلة حول صحة منافسه الديمقراطي الحالي جو بايدن وقدرته على التحمل.









قال نجل الرئيس الامريكي دونالد ترامب جونيور الأحد، إن وسائل الإعلام الرئيسية تجنبت إلى حد كبير تغطية صحة جو بايدن ولياقته لمنصبه ، لكن السؤال يبقى ما إذا كان يمتلك القدرة الجسدية والعقلية لشغل أقوى منصب في البلاد.





وتساءل ترامب ، "هل يستطيع أم أنه غير قادر جسديًا؟"





قد تكون هذه حالة "أفضل دفاع هو الهجوم الجيد"، حيث يتم تغطية عجز الرئيس الامريكي بالتركيز على بايدن.





ووفقا لتقرير نشره موقع "واشنطن مونتلي" الاخباري تُظهر مقاطع الفيديو أن ترامب كان يعاني من مشكلة في شرب الماء، وكان تنسيقه الضعيف معروضًا بالكامل عندما واجه مشكلة في السير على منحدر طفيف في يونيو بعد خطابه الافتتاحي في ويست بوينت.





واضاف التقرير أنه من العدل فقط أن تركز الصحافة على زيارة "والتر ريد" لأنها تكرر اتهامات ترامب التي لا أساس لها بشأن صحة بايدن.





وطرح تساؤلا: لا نعرف لماذا تم إقالة ترامب في ذلك اليوم ؟ .. مستطردا: لكننا نعلم أن مايك بنس كان مستعدًا لتولي سلطات الرئاسة.



