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أخبار العالم

مقاتلات روسية تعترض طائرتين بريطانية وأمريكية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" اعترضت طائرتين أمريكية وبريطانية فوق مياه بحر بارينتسيفو، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.


ودائما ما تتعدد حالات الاعتراض من قبل المقاتلات الاعتراضية الروسية للطائرات الأمريكية والبريطانية حينما تقترب من الأجواء الروسية.


ومنذ حوالي اسبوعين، أعلنت روسيا أن مقاتلتين من طراز "سو-27" انطلقتا من قاعدتهما، لمراقبة طائرات أجنبية، عند اقترابها من الحدود الروسية، فوق مياه بحر البلطيق والبحر الأسود.


وأشارت إلى أن أقلاع الطائرات كان لمتابعة طائرة استطلاع أمريكية من طراز RC-135، عند اقترابها من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق، كما حلقت مقاتلة روسية لاعتراض ومراقبة طائرة استطلاع استراتيجية من RC-135 أمريكية، وطائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية P-8A Poseidon، وكذلك طائرة استطلاع بريطانية من طراز R-1 Sentinel تابعة للبحرية البريطانية، عند اقترابها من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

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