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أخبار البلد

«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أمراض المحاصيل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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نفذ معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامج تدريبي تحت عنوان "أهم الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية" في الفيوم، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي البرنامج التدريبي، والذي من المقر أن ينتهي الخميس المقبل، في إطار التعاون المثمر مع مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن البرنامج يتناول عددا من  الموضوعات على رأسها: اهم أمراض محاصيل الفاكهة و طرق مكافحتها،  أمراض محصول الطماطم وطرق المكافحة، الأمراض التي تصيب محصول الذرة وطرق الوقاية والعلاج، فضلا عن أهم أمراض المحاصيل الزيتية وأهم الأمراض النيماتودية على بعض المحاصيل الاقتصادية.

وأشار خليل إلى أن البرنامج يستهدف تدريب ٢٥ متدرب من الفنيين الزراعين و اخصائى المحصول و المكافحة و الارشاد و ذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذة المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما و نوعا، لافتا الى انه يتم خلال التدريب مراعاة إتخاذ الإجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.
«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أمراض المحاصيل
«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أمراض المحاصيل
«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أمراض المحاصيل
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