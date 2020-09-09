في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ.. شاهد علاء عابد وقيادات "مستقبل وطن" يتفقدون لجان إمبابة والوراق

تفقد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس غرفة العمليات لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، عددا من اللجان الانتخابية بدائرة الوراق منها لجنة مدرسة العميد محمد فوزي، ودائرة إمبابة ومنها، لجنة مدرسة إمبابة الثانوية، ولجنة مدرسة باحثة البادية بإمبابة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والإقبال من الناخبين.





وشارك فى الجولة عدد كبير من قيادات حزب مستقبل وطن وهم محمد الجارحي الأمين العام المساعد وأمين الشباب بالأمانة المركزية للحزب، والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بمحافظة الجيزة ونائب رئيس غرفة العمليات، النائب وليد المليجي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، عمرو هندي أمين تنمية الموارد والخدمات المجتمعية، عمرو القطامي امين شئون المجالس المحلية بمحافظة الجيزة، وسيد طه أمين قسم الوراق، وأمين إمبابة سيد درويش.





وأثنى نائب رئيس حزب مستقبل وطن فى تصريحات صحفية على هامش الجولة التفقدية، على المشاركة الفعالة من الناخبين في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني على التوالي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تؤكد على أن المصريين يريدون استقرار الدولة وأصبح لديهم وعي كبير بضرورة المشاركة في العمليات الانتخابية.





وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن المشاركة فى العملية الانتخابية هو واجب وطنى على الجميع، مشيرًا إلى أن المشاركة لها كثير من الفوائد أبرزها دعم الحياة النيابية واختيار نواب حقيقيين يعبرون عن مطالب الجماهير، وكذلك تدعم وترسخ من العملية الديمقراطية في مصر.





وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية ، ويبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و265 ناخبا.





ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدًا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.