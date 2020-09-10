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الفواكه المسببة للحساسية.. 8 أنواع احذر الإفراط فيها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:26 م
الفواكه المسببة للحساسية
الفواكه المسببة للحساسية
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رشا عوني
يتعرض لابعض للحساسية والحكة نتيجة تناول بعد الأطعمة ، وهو ما يظهر على الإنسان في مرحلة الطفولة ، وتكتشف الأم نوعيات الأطعمة المسببة للحساسية ، كذلك الأمر للكبار عليهم تجنب بعض أنواع الفواكه المسببة للحساسية رغم أنه صحية ولذيذة إلا أن الافراط في تنولها يسبب حدوث الحساسية ويتعبها حكة الجلد المزعجة . 

بحسب موقع healthline اليك 8 أنواع من الفواكه المسببة للحساسية يفضل عدم الافراط فيها .. 

1- الكيوي : وهو من أكثر الفواكه الشهيرة التي قد تسبب الحساسية ، لذا ينصح بعدم الإفراط في تناولها 

2- التفاح :  تختلف أنواع حساسية التفاح بين الناس، كما أن كمية التفاح التي يمكن أن تؤدي إلى رد فعل تحسسي قد تختلف أيضًا من شخص لاخر

3- الدراق :  يحتوي على مادة مثيرة للحساسية، أو قد تنشأ في الجسم حساسية الدراق بسبب حساسية حبوب لقاح شجرة البتولا، وذلك لأنه يوجد بروتين في هذه الفاكهة يشبه إلى حد كبير حبوب اللقاح المسببة للحساسية

4- الموز : وكذلك فإن حساسية الموز شهيرة و معروفة، هي نتيجة رد فعل تحسسي لبروتينات معينة موجودة في الموز، تتراوح في شدتها ما بين حالة خفيفة إلى حالة خطيرة قد تهدد الحياة.

5- البطيخ الأصفر :  فجهاز المناعة يتفاعل مع مادة موجودة في البطيخ الأصفر على أنها مادة ضارة و مثيرة للحساسية . 

6- هناك بعض الفواكه الأخرى التي قد تسبب الحساسية ومنها الخوخ والفراولة والأفوكادو .
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