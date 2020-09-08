أفضل علاج لحساسية الجلد.. حلول منزلية سريعة لـ الهرش والحكة

علاج حساسية الجلد من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير ممن يعانون من حساسية بعض الأطعمة ، أو يتعرضون لحساسية الجلد والهرش أو لدغات الحشرات.





، تجعلك تشعر برغبة في الهرش باستمرار، وتحدث حساسية الجلد نتيجة بعض المشاكل الجلدية المختلفة مثل الصدفية ، الاكزيما، التعرض لـ لدغة حشرة ، العدوى البكتيرية والفطرية ، وحب الشباب ، أو نتيجة تناول بعض الأطعمة المختلفة والفواكه المسببة للحساسية . وتسبب حساسية الجلد تغييرات في شكل ولون البشرة وملمسها، حيث تظهر عليها نتوءات صغيرةالبكتيريةوالفواكه





وخلال السطور التالية نستعرض العديد من أفضل علاجات حساسية الجلد بحسب نصائح موقع "هيلث لاين" الطبي.





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1- جل الصبار ، يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والمضادة للالتهابات، ويعد جل الصبار ممتازًا لعلاج عدد من الأمراض الجلدية بما في ذلك الطفح الجلدي، كما يساعد على تلطيف البشرة.





2- عشبة اذريون ، لها تأثير كبير في علاج الطفح الجلدي، وتساعد في تهدئة حساسية الجلد والاكزيما، كما أنها تعالج الكدمات والجروح بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والفطريات والجراثيم، وعند استخدامها يوضع زيت عشبة اذريون على المنطقة المصابة وتركها لبضع ساعات، وذلك مرتين يوميا .





3- خل التفاح : يرطب البشرة ويقلل من الحكة، حيث لديه خصائص مطهرة لتهيج الجلد، إذا قمت بوضعه على البشرة، فيمكنه تهدئتها وترطيبها وتقليل الحكة.









1- مكعبات الثلج هي علاج سريع للحساسية والكحة ، عن طريق تدليك المنطقة المصابة بالثلج أو وضع مكعبات الثلج في قطعة قماشية ووضعها على المنطقة حتى تذوب





2- الشوفان ، وهو فعال في القضاء على حكة الجلد، ويمكن استخدام مسحوق الشوفان عن طريق إضافته لحوض الاستحمام البارد ونقع الجسم به، ويمكن أيضًا استخدام صابون الشوفان لنفس السبب





3- صودا الخبز " بيكربونات الصوديوم" ، ويمكن أن تعالج الخلل في درجة الحموضة في الجلد، ما يعمل كمضاد للالتهابات التي من شأنها أن تهدئ حساسية البشرة .









1- الكيوي : وهو من أكثر الفواكه الشهيرة التي قد تسبب الحساسية ، لذا ينصح بعدم الإفراط في تناولها





2- التفاح : تختلف أنواع حساسية التفاح بين الناس، كما أن كمية التفاح التي يمكن أن تؤدي إلى رد فعل تحسسي قد تختلف أيضًا من شخص لاخر





3- الدراق : يحتوي على مادة مثيرة للحساسية، أو قد تنشأ في الجسم حساسية الدراق بسبب حساسية حبوب لقاح شجرة البتولا، وذلك لأنه يوجد بروتين في هذه الفاكهة يشبه إلى حد كبير حبوب اللقاح المسببة للحساسية





4- الموز : وكذلك فإن حساسية الموز شهيرة و معروفة، هي نتيجة رد فعل تحسسي لبروتينات معينة موجودة في الموز، تتراوح في شدتها ما بين حالة خفيفة إلى حالة خطيرة قد تهدد الحياة.





5- البطيخ الأصفر : فجهاز المناعة يتفاعل مع مادة موجودة في البطيخ الأصفر على أنها مادة ضارة و مثيرة للحساسية .





6- هناك بعض الفواكه الأخرى التي قد تسبب الحساسية ومنها الخوخ والفراولة والأفوكادو .









1- خليط الصبار و عشبة المنثول ، وهو خليط من النباتات الطبيعية الغنية بمادة الهلام ، وله تأثير كبير في علاج المشاكل الجلدية وعلاج الهرش والحساسة وحروق الشمس ولدغات الحشرات ، يمكنك استخراج الهلام من ورقة الصبار أو المنثول ووضعه على المنطقة المصابة.





2- مضادات الهيستامين الموضعية ، ويتم استخدامها بشكل مباشر على المنطقة بالمصابة، بدلًا من تناول مضادات الهستامين التي تستخدم عن طريق الفم، وتعد الهيستامين مواد كيميائية في الجسم تسبب أعراض الحساسية، بما في ذلك الحكة الجلدية، لهذا ينصح أطباء الجلدية باستعمال مضادات الهيستامين للعمل على تهدئة الحكة بالجسم





3- استخدام المرطبات عالية الجودة التي تساهم بشكل فعال في علاج وترطيب الجلد للتخلص من جفاف الجلد والحكة، وذلك تحت اشراف الطبيب





علاج حساسية الوجه :





يمكن المساعدة في علاج حساسية الوجه باستخدام بعض المكونات الطبيعية ومنها :





الصبار ، ويتم دهنه على الوجه بشكل مباشر، ويترك حتى يجف تمامًا، ثم يشطف بالماء الفاتر، ويتم تكرار العلاج 3 مرات في اليوم



