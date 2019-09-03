6 أسباب تؤدي إلى الحكة في الجسم بعد الاستحمام.. احترسي منها

تنزعج عدد من السيدات، من الحكة في الجسم بعد الاستحمام، خاصة إذا كنّ على موعد مهم أو خروجة مع الأصدقاء، ما يجعلهن في وضع محرج، وهنا لابد من التعرف على أسباب الحكة في الجسم بعد الاستحمام، لتجنب أي مشاكل صحية إضافية من الممكن أن تطرأ إذا كان الوضع غير مستقر.





وهناك عدد من الأسباب المحتملة للشعور بالحكة في الجسم بعد الاستحمام، من أبرزها :





1- استخدام سائل استحمام يحتوي على مواد كيميائية قوية، مع بشرة حساسة لا تحتمل هذا النوع من سائل الاستحمام، ولذا لا بد من الانتباه واختبار سائل الاستحمام للبشرة الحساسة، أواللجوء إلى استخدام الصابون الطبي.





2- استخدام العطور أو السوائل التي تعطي فقاقيع في حوض الاستحمام، ما يؤدي إلى تهيج البشرة والشعور بالحكة، وهنا يفضل استخدام الماء الفاتر فقط بدون وضع هذه العطور إلا في حال التأكد من صلاحيتها ومناسبتها للجسم.





3- جفاف الجلد قد يسبب الحكة بعد الاستحمام، لذلك فإن الماء وسائل الاستحمام الجسم قد يزيد من جفاف الجلد، لما يحتويه من مواد كيميائية تزيد من جفاف الجلد ويحدث الشعور بالحكة، وللتغلّب على ذلك يجب دهن الجسم بكريم مرطب فور الاستحمام.





4- حساسية الجلد قد تؤدي إلى ظهور الحبوب التي تثير حك الجسم بعد الاستحمام، لذلك إذا شعرت بهذه الحكة عليكِ الذهاب إلى طبيب الجلدية للتعرف على الدواء المناسب.





5- عدم فصل الأدوات الشخصية الخاصة بالاستحمام، عن أدوات الغير، مثل لوفة الاستحمام، أو المنشفة، حيث إن هذه الأدوات من الممكن أن تنتقل إليها البكتيريا بسهولة، ما يتسبب في تكون البكتيريا والفطريات وعند استخدامها يحدث الشعور بالكة بعد الاستحمام.



